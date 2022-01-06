 

Вооруженную охрану на Байконуре усилили

06.01.2022, 9:28, Новости дня
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Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома Байконур в Казахстане усилена, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил в Telegram, что «на Байконуре день прошел спокойно». По его словам, «филиалы предприятий Роскосмоса, правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме». Оперативный штаб, «созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе», говорится в сообщении.

Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий.



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