Токаев назначил нового главу агентства по стратегическому планированию и реформам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Асета Иргалиева, возглавлявшего министерство национальной экономики, главой агентства по стратегическому планированию и реформам, говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики.

«Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», – цитирует документ РИА «Новости».

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.