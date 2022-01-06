 

Токаев назначил нового главу агентства по стратегическому планированию и реформам

06.01.2022, 8:58, Новости дня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Асета Иргалиева, возглавлявшего министерство национальной экономики, главой агентства по стратегическому планированию и реформам, говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики.

«Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», – цитирует документ РИА «Новости».

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.



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