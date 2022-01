“Никто не стоит выше правил”. Премьер Австралии прокомментировал запрет непривитому Джоковичу въехать в страну

“Виза мистера Джоковича аннулирована. Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Никто не стоит выше этих правил”, – написал он.

По словам политика, “сильная пограничная политика” имела решающее значение для “Австралии, где уровень смертности от COVID-19 один из самых низких в мире”.

“Мы продолжаем проявлять бдительность”, – подчеркнул Моррисон.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 5, 2022

СМИ писали, что Джокович ранее отказывался отвечать на вопросы о своей вакцинации от COVID-19, но 4 января, перед турниром Большого шлема в Австралии, куда пускают полностью вакцинированных, он сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок.

5 января стало известно, что в Австралию Джоковича не пустили якобы из-за неправильно оформленных визовых документов, причем это выяснилось уже тогда, когда Джокович летел в Мельбурн из Дубая. Перед этим Моррисон предупреждал, что Джокович может вернуться домой “следующим самолетом”.

Контекст:

Australian Open пройдет в Мельбурне с 17-го по 30 января.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

На 5 января 2022 года в мире, по данным ВОЗ, подтвердили почти 294 млн случаев коронавирусной инфекции (в Австралии – 548 тыс.), скончалось более 5,45 млн (в Австралии – 2271) пациентов с COVID-19.

