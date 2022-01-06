 

Академик Бокерия заявил, что «чело-век должен жить 100 лет»

06.01.2022, 8:13, Новости дня
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Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия рассказал о людях, которые якобы жили 180 лет.

Бокерия заявил: «150 – я не знаю, но ведь как, понимаете, век – это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить 100 лет». При этом он рассказал, что есть информация о женщине в Азербайджане, которая якобы прожила 180 лет. Бокерия предположил, что раньше не было четких учетных записей, поэтому точно установить ее возраст невозможно, передает РИА «Новости».

Академик также заявил, что в Лондоне «похоронен гражданин, который прожил 180 лет, прямо в центре города». Бокерия рассказал, что «когда король узнал, что гражданину 180 лет, он решил пригласить его в гости, знакомиться». Король «накормил» гостя, «и тот бедный объелся, и от заворота кишок умер». «Испытывая ущемление совести, король похоронил умершего гостя в церкви, где хоронят царствующую семью», – сказал он.

Напомним, Бокерия сообщил, что человек, который ходит два часа в неделю, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Бокерия отметил, что самоизоляция, на которой из-за пандемии часто оказываются люди, никак не может помешать вести здоровый образ жизни.



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