Военные покинули площадь Республики в Алма-Ате

Все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

«Абсолютно все военнослужащие покинули место события… Никакого оцепления военные не оставили», – информирует агентство «Sputnik Казахстан» в Telegram.

Также сообщается, что по меньшей мере «двое погромщиков остаются на баррикадах махать флагами».

Ранее утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты.

Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.