Президент Киргизии обсудил Казахстан с Путиным и другими лидерами

Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил ситуацию в Казахстане с главой республики Касым-Жомартом Токаевым, а также с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

«Президент провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран – членов ОДКБ. Глава государства переговорил по телефону с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили текущую ситуацию в Республике Казахстан», – передает сообщение ТАСС.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.