 

Президент Киргизии обсудил Казахстан с Путиным и другими лидерами

06.01.2022, 8:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил ситуацию в Казахстане с главой республики Касым-Жомартом Токаевым, а также с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

«Президент провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран – членов ОДКБ. Глава государства переговорил по телефону с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили текущую ситуацию в Республике Казахстан», – передает сообщение ТАСС.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / В ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения к середине лета

07.12 / Лукашенко предложил “красивые и прозрачные” демократические принципы

29.07 / Минобороны подписало контракт на первую партию С-500 «Прометей»

03.12 / Интервью Бацман с Венедиктовым. Где и когда смотреть

19.11 / В РФ разработали математическую модель распространения COVID-19

17.02 / Дворкович рассказал о возвращении специалистов из Европы и США в Россию

23.12 / В Великобритании подтвердили два случая еще одного, “более заразного”, штамма коронавируса – минздрав

10.09 / Путин указал на выгоду от долгосрочных контрактов с Россией на поставку газа

26.02 / В Кремле прокомментировали удар США по Сирии

28.09 / “Мусорная мафия и упаковщики”. Нардеп Юрченко рассказал, кому нужен его арест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика