 

В Украине Борреля нужно было отправлять на админграницу с Крымом, а не на Донбасс – Климкин

06.01.2022, 7:46, Новости дня
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“Я бы Борреля не на Донбасс, а на линию прикосновения с оккупированным Крымом отправил. Это было бы развитием для Крымской платформы – именно политическим развитием. А еще больше показало бы приверженность Евросоюза сдерживанию России”, – написал он.

Украинский дипломат считает, что это было бы “самое оно” перед “натовскими мероприятиями” (видимо, он имеет в виду запланированную на 12 января встречу на уровне Совета Россия – НАТО о так называемых российских “гарантиях безопасности”).

“Поездки на Донбасс важны, но все больше становятся рутиной. Это недостаточный ответ на российские войска и вооружение на наших границах. Нам нужно больше от Евросоюза именно сейчас. “Как всегда” с [президентом РФ Владимиром] Путиным не работает”, – объяснил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1605316209815729

Боррель прибыл с визитом в Украину 4 января. Это первая зарубежная поездка Борреля в 2022 году, она рассчитана на три дня.

5 января дипломат из Евросоюза побывал на Донбассе, в частности, в Станице Луганской.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Боррель в своем блоге, посвященном итогам 2021 года, призвал Евросоюз поддерживать Украину и Молдову в противодействии угрозам со стороны России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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