 

5 января на Донбассе боевики четыре раза нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

06.01.2022, 7:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“5 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. […] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в среду боевики открывал огонь в направлении населенных пунктов Авдеевка (из противотанкового ракетного комплекса), Шумы (из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия), Катериновка (из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Майорск (из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия).

“Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, – подчеркнули в пресс-центре.

За первые семь часов 6 января нарушений боевиками режима прекращения огня штаб ООС не зафиксировал.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1272027969956483

4 января боевики перемирия не нарушали.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / 1+1 – США будут продолжать помогать Украине в её стремлении к членству в НАТО

18.09 / По данным о мошенничестве с имуществом семьи Баталова возбуждено дело

29.08 / ОАЭ отказываются от бойкота Израиля и допускают экономические соглашения

27.04 / Эрдоган напомнил о фактах причастности США к геноциду

13.03 / Паралимпийский комитет РФ получил официальное приглашение на Игры в Пекине

22.09 / Китай выделил 50 млн долларов на план ООН по коронавирусу

16.10 / Киев в ответ на российскую перепись в Крыму пригрозил «забрать» полуостров

08.10 / Россиян предупредили о многодневной магнитной буре

16.08 / В Сан-Франциско развернули бело-красно-белый флаг в поддержку Беларуси. Видео

22.12 / Chrome OS назвали самой быстрорастущей в мире операционной системой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика