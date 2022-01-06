Рубль снизился к доллару и евро

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро на фоне ситуации в Казахстане, следует из данных Московской биржи.

Доллар расчетами «завтра» впервые с апреля поднялся выше 77 рублей – до 77,2 рубля (плюс 40 копеек), евро впервые с августа – выше 87 рублей, до 87,33 рубля (плюс 51 копейка). Стоимость нефти Brent снижается до 79,75 доллара за баррель (минус 1,3%), передает РИА «Новости».