 

Рубль снизился к доллару и евро

06.01.2022, 7:28, Новости дня
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Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро на фоне ситуации в Казахстане, следует из данных Московской биржи.

Доллар расчетами «завтра» впервые с апреля поднялся выше 77 рублей – до 77,2 рубля (плюс 40 копеек), евро впервые с августа – выше 87 рублей, до 87,33 рубля (плюс 51 копейка). Стоимость нефти Brent снижается до 79,75 доллара за баррель (минус 1,3%), передает РИА «Новости».



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