Российский рынок акций открылся снижением

Индекс Мосбиржи на открытии утренней сессии падает на фоне ситуации в Казахстане, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) снизился до 3724,11 пункта (минус 2,38%). При этом в первые минуты торгов индекс впервые с 24 декабря опускался ниже3700 пунктов – до 3684,78 пункта. Нефть Brent снижается до 79,68 доллара за баррель (минус 1,39%), передает РИА «Новости».