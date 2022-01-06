 

Российский рынок акций открылся снижением

06.01.2022, 7:28, Новости дня
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Индекс Мосбиржи на открытии утренней сессии падает на фоне ситуации в Казахстане, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) снизился до 3724,11 пункта (минус 2,38%). При этом в первые минуты торгов индекс впервые с 24 декабря опускался ниже3700 пунктов – до 3684,78 пункта. Нефть Brent снижается до 79,68 доллара за баррель (минус 1,39%), передает РИА «Новости».



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