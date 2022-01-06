 

Казахстан попросил ОДКБ помочь отразить вторжение в страну

06.01.2022, 5:14, Новости дня
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Власти Казахстана считают, что страна столкнулась с «вторжением бандформирований», подготовленных за рубежом, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Зайнетдинов сообщил, что секретариат получил «обращения казахстанской стороны об оказании помощи». Казахстан и члены Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудили ситуацию, Нур-Султан обратился к главам стран ОДКБ с просьбой «об оказании военной помощи». Как сообщил Зайнетдинов, в Казахстан направят миротворческий контингент, передает ТАСС.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.



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