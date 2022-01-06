 

Россиянин Клюшин в суде США заявил о невиновности

06.01.2022, 5:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ходе заседания суда в Бостоне житель России Владислав Клюшин, которого власти США обвиняют в киберпреступлениях, сообщил о невиновности по всем пунктам обвинения.

В ответ на каждый из пунктов обвинения, которые зачитала судья Мариан Боулер, Клюшин отвечал: «Невиновен». Он обвиняется по четырем пунктам, включая преступный сговор, осуществление незаконного доступа к компьютерам и мошенничество с применением электронных средств. Ему грозит до 50 лет тюрьмы и штраф примерно в 6 млн долларов. Боулер отказала Клюшину в освобождении под залог из-за «риска побега», передает ТАСС.

Напомним, Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин «обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок вместе с несколькими сообщниками».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Телеканалу НАШ назначили внеплановую проверку из-за высказываний Мураева

20.10 / Ведущая политического ток-шоу на Общественном заявила, что Офис президента выдвигает редакции ультиматумы

10.04 / Младшая дочь летчика Чкалова стала жертвой телефонных мошенников

21.12 / Глава Калининградской области счел угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии

19.06 / Эксперт: Главное ожидание от съезда «Единой России» – итоговый список кандидатов на выборы в Госдуму

24.05 / Президенту стоит сменить глав ОГА в Киевской, Харьковской и Кировоградской областях – политолог Кушнир

09.08 / Германия пообещала Ливану 10 млн евро помощи

30.05 / Явка на голосование «Единой России» превысила 9,6 млн человек

11.11 / Дания и Бельгия сохранили въезд для вакцинированных украинцев – Кулеба

04.11 / Главред – назначение Яроша советником главкома ВСУ только добавит проблем Зеленскому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика