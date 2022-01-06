Россиянин Клюшин в суде США заявил о невиновности

В ходе заседания суда в Бостоне житель России Владислав Клюшин, которого власти США обвиняют в киберпреступлениях, сообщил о невиновности по всем пунктам обвинения.

В ответ на каждый из пунктов обвинения, которые зачитала судья Мариан Боулер, Клюшин отвечал: «Невиновен». Он обвиняется по четырем пунктам, включая преступный сговор, осуществление незаконного доступа к компьютерам и мошенничество с применением электронных средств. Ему грозит до 50 лет тюрьмы и штраф примерно в 6 млн долларов. Боулер отказала Клюшину в освобождении под залог из-за «риска побега», передает ТАСС.

Напомним, Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин «обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок вместе с несколькими сообщниками».