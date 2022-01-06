 

Проект договора с США вступил в противоречие с концепцией суверенитета Словакии

06.01.2022, 5:14, Новости дня
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В нынешнем виде проект соглашения с США о сотрудничестве в сфере обороны противоречит концепции суверенитета Словакии, сообщил экс-премьер Словакии и лидер партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо.

Фицо указал, что соглашение «будет иметь приоритет над национальными законами Словакии», при этом оно «в каждой отдельной статье резко противоречит концепции суверенитета независимого государства». США не менее чем на 10 лет получат «свободный доступ» для военных, «гражданских лиц, подрядчиков и членов их семей». Фицо считает соглашение в его нынешнем виде невыгодным для своей страны и намерен просить «своих коллег по парламентскому клубу никогда не поддерживать соглашение в таком виде», передает РИА «Новости» со ссылкой на ТА3.

Другой экс-премьер страны, лидер партии «Голос – социальная демократия» Петер Пеллегрини подчеркнул, что «территориальная целостность и суверенитет» Словакии не должны ставиться под угрозу. Он заявил, что не должно быть «возможности для размещения на территории Словакии иностранных вооруженных сил и систем вооружения без предварительного согласия ее конституционных властей».

Напомним, проект соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Словакией и США был отвергнут словацкой генпрокуратурой. Если соглашение, которое стороны хотят заключить на 10 лет, одобрят, военные США смогут использовать словацкие авиабазы Малацки-Кухиня (запад республики) и Слиач (центральная часть страны), а также другие военные объекты, а словацкая армия сможет получать финансирование из США.



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