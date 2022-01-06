Названы главные события 2021 года, касающиеся российского сегмента Интернета

Эксперты напоминают, что в прошлом году РФ приняла ряд новых законов, которые регулируют работу интернета на территории страны. Какие-то нормы вступили в действие еще в 2021-м, некоторые – после 1 января или начнут действовать в течение этого года.

Как правило, речь идет о доступе к контенту. Россияне «познакомились» с понятием незаконного контента, причем определение оказалось гораздо шире, чем пропаганда наркомании, насилия или порнография.

Появились весьма противоречивые нормы. Например, о том, что администраторы соцсетей обязаны самостоятельно отслеживать и удалять незаконный контент. Какими бы ни были благими намерения авторов новых норм, нужно признать, что очень часто на участников процесса налагают нехарактерные на них функции. Поэтому не стоит даже надеяться, что исполнение будет качественным, то есть эффективным и без перегибов.