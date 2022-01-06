 

Названа цена флагманской видеокарты GeForce RTX 3090 Ti

06.01.2022, 1:42, Новости дня
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Как сообщили источники из компании Nvidia, новый флагманский  видеоускоритель GeForce RTX 3090 Ti выходит на рынок с базовой розничной ценой в 2 тысячи американских долларов.

Ранее различные источники распространили информацию о технических характеристиках данного устройства, а независимые эксперты даже провели некоторые тестирования.

Напомним, что данная модель видеокарты работает на процессоре GA102, который изготовлен по технологии 8 нм. Эксперты же сошлись во мнении, что из данного показателя разработчик сумел выжать максимально возможную мощность. Таким образом, остается дождаться видеокарты нового поколения, в которой мы наверняка увидим настоящий технологический прорыв.



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