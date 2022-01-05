Компания Google с задержкой выпускает обновление для Pixel 6

Наконец-то дождались! Многие пользователи, ранее купившие смартфоны Pixel с нетерпением ожидали обновлений для своих гаджетов, так как в прошлом декабрьском пакете были допущены ошибки, которые мешали работе устройств.

В компании Google тогда признали наличие проблемы и пообещали в кратчайшие сроки выпустить патч с исправлениями. Но ожидать его, как оказалось, пришлось до начала января.

Надо сказать, что это опоздание рассердило многих приверженцев продукции Google. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Разработчик, кроме исправлений, сделал некоторые оптимизации в работе системы, чем и пояснил задержку. Но тут снова оказалось, что проблемы решены не для всех. Патч для дорогих моделей Pixel 6 и 6 Pro все еще «в дороге».