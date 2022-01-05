Токаев назвал беспорядки в Казахстане «внешней агрессией»

Организаторы погромов в Алма-Ате – это «террористические банды», а протесты в стране необходимо рассматривать как акт «внешней агрессией», сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания.

Глава государства заявил, что эти банды захватили крупные объекты, включая самолеты, по оценке президента, происходящее в стране – это нападение на безопасность граждан, передает РИА «Новости».

Обращаясь к гражданам Казахстана, Токаев подчеркнул, что сделает все для защиты их интересов.

Он отметил, что протесты в стране необходимо рассматривать как акт агрессии. При этом президент добавил, что происходящее является «внешней агрессией».

На данный момент под Алма-Атой ведется бой воздушно-десантного подразделения минобороны Казахстана с террористическими бандами, цитирует Токаева ТАСС.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет и введен режим ЧП.

Вечером в среду в стране заработали домашние сети, однако мобильный интернет по-прежнему не работает.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем особенность протеста в Казахстане и насколько серьезна угроза «цветной революции».