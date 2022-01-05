 

Житель Житомирской области повредил 14 могил на сельском кладбище – полиция

05.01.2022, 19:00, Новости дня
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Информацию о вандализме на кладбище в селе Слобода-Селец правоохранители получили 1 января. Следствие выяснило, что могилы разрушил местный житель, он признал свою вину.

Подозреваемый живет неподалеку от кладбища с родителями. По данным полиции, он часто ходит на могилы за сладостями.

“По словам родных, у парня есть проблемы с психическим здоровьем. В рамках расследования уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, по ее результатам будет решаться вопрос об ответственности”, – прокомментировал заместитель начальника отдела полиции №1 Житомирского райуправления полиции Владимир Колядич.

НПУ открыла производство по ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф, арест на полгода, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Фото: zt.npu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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