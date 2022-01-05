Зеленский подписал закон о трансплантациях за государственный счет

Верховная Рада приняла этот документ16 декабря 2021 года.

“Документ призван решить вопрос оплаты трансплантаций. В частности, законом устанавливается, что государство оплачивает все трансплантации, и для пациента они бесплатны. Также отмечается, что тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких операций”, – сказано в сообщении.

В Офисе президента отметили, что, согласно закону, пару донор – реципиент будет подбирать Единая государственная система трансплантации, “которая является полностью независимой от человеческого воздействия и самостоятельно проводит такой подбор по определенным критериям”.

“Также решается вопрос о возможности предоставления прижизненного согласия либо несогласия на донорство через электронные ресурсы”, – объяснили в ОП.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, а некоторые его части – с 1 декабря 2022 года.

Контекст:

В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система начала работать 1 января 2021 года.

В государственном бюджете на 2022 год предусмотрено 939,5 млрд грн на трансплантацию.

Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

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