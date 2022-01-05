 

В Алма-Ате загорелось здание прокуратуры

05.01.2022, 12:40, Новости дня
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В Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

Пожарных или полиции на месте пока не видно, в здании правящей партии выбиты окна на первом и втором этаже. Также  пожар замечен в здании прокуратуры в Алма-Ате, передает Sputnik Казахстан.

Ранее митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

До этого сообщалось, что столкновения митингующих и сотрудников полиции начались в Алма-Ате.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.



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