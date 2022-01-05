 

Глава РАН назвал сроки признания российских вакцин международными регуляторами

05.01.2022, 12:40, Новости дня
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Международные регуляторы признают российские вакцины против коронавируса в 2022 году, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«В 2022 году это 100% произойдет. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией. Они тоже правы, все стадии производства вакцины должны быть подвержены соответствующему контролю», – передает его слова ТАСС.

Сергеев добавил, что некоторые иностранные компании, которые видят в российских вакцинах конкурентов, «лоббируют свои интересы, в том числе затрудняя проникновение (вакцин из РФ)».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.



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