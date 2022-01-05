 

В Алматы протестующие ворвались в мэрию

05.01.2022, 12:18, Новости дня
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На площадь Республики, где находится городской акимат, пришли несколько тысяч человек.

По данным издания, протестующие выбили окна и двери администрации, после чего зашли в здание.

Правоохранители применяют против митингующих светошумовые гранаты. Но несмотря на это, участники акции протеста постепенно занимают здание акимата.

Есть ли внутри сотрудники городской администрации – неизвестно.

Присутствующих на площади военных протестующие отводят в сторону, не применяя к ним физической силы.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым новостным порталам и соцсетям. В результате пострадали около сотни правоохранителей, 200 человек задержали.

Токаев 4 января подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.

5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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