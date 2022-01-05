 

Лайнер с 2 тыс. пассажирами прервал круиз из-за COVID-19

05.01.2022, 11:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Круизный лайнер Spectrum of the Seas с более 2500 пассажиров на борту прервал путешествие и вернулся в порт Гонконга из-за коронавируса, информирует издание South China Morning Post.

Как пишет газета, в среду круизному лайнеру Spectrum of the Seas было приказано прервать поездку и вернуться в Гонконг для обязательного тестирования пассажиров на коронавирус после того, как девять из них были идентифицированы как «имеющие тесные контакты с предварительно положительными случаями заражения штаммом «омикрон», передает РИА «Новости».

Лайнер Spectrum of the Seas отправился в круиз в воскресенье, ожидалось, что поездка продлится до четверга, однако кораблю пришлось вернуться в порт на день раньше. Около 2500 пассажиров, а также команда из 1200 человек, должны пройти обязательное тестирование на коронавирус. Компания Royal Caribbean International, владеющая лайнером, заявила, что участникам круиза будет возвращено 25% стоимости билета.

Девять пассажиров, отнесенных к категории лиц с тесными контактами с источниками заражения, ранее были изолированы на корабле. Несмотря на то, что анализы показали отрицательный результат, все изолированные будут отправлены в карантинный центр для дальнейшего обследования.

C начала пандемии в Гонконге было выявлено 12 690 случаев заражения СOVID-19, 213 человек скончались.

Ранее университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса «омикрон», полученное при помощи электронного микроскопа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Россияне назвали самый желаемый подарок на Новый год

14.07 / Новинский и Тимошенко заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса

28.12 / Врачей не пускают к Саакашвили. Ясько говорит, что его хотели перевезти обратно в тюрьму

21.08 / Су-30 над Черным морем провел перехват французского и английского самолетов-разведчиков

15.11 / На Ставрополье водитель насмерть сбил помогающих при ДТП

31.08 / В Украине от коронавируса скончалось 84 медработника, семьям 11 из них назначили страховые выплаты от государства

30.10 / В РФ начали производство новой Skoda Octavia

17.11 / Венгерские ученые доказали зависимость собак от настроения хозяина

09.11 / Погибшего в Санкт-Петербурге бойца СОБР решили наградить за мужество

23.10 / Резников заявил, что от российской агрессии в Украине непосредственно пострадали около 9,5 млн украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика