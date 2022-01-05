Лайнер с 2 тыс. пассажирами прервал круиз из-за COVID-19

Круизный лайнер Spectrum of the Seas с более 2500 пассажиров на борту прервал путешествие и вернулся в порт Гонконга из-за коронавируса, информирует издание South China Morning Post.

Как пишет газета, в среду круизному лайнеру Spectrum of the Seas было приказано прервать поездку и вернуться в Гонконг для обязательного тестирования пассажиров на коронавирус после того, как девять из них были идентифицированы как «имеющие тесные контакты с предварительно положительными случаями заражения штаммом «омикрон», передает РИА «Новости».

Лайнер Spectrum of the Seas отправился в круиз в воскресенье, ожидалось, что поездка продлится до четверга, однако кораблю пришлось вернуться в порт на день раньше. Около 2500 пассажиров, а также команда из 1200 человек, должны пройти обязательное тестирование на коронавирус. Компания Royal Caribbean International, владеющая лайнером, заявила, что участникам круиза будет возвращено 25% стоимости билета.

Девять пассажиров, отнесенных к категории лиц с тесными контактами с источниками заражения, ранее были изолированы на корабле. Несмотря на то, что анализы показали отрицательный результат, все изолированные будут отправлены в карантинный центр для дальнейшего обследования.

C начала пандемии в Гонконге было выявлено 12 690 случаев заражения СOVID-19, 213 человек скончались.

Ранее университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса «омикрон», полученное при помощи электронного микроскопа.