 

В Госдуме пообещали принять закон о пожизненном заключении для педофилов в январе

05.01.2022, 11:08, Новости дня
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Депутаты Госдумы сделают все для того, чтобы законопроект о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме.

«Страшная трагедия в Костроме. Убита пятилетняя девочка. Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом. Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе», – написал Володин в своем Telegram-канале.

Напомним, во вторник девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей ее мать, чтобы «посмотреть на елку». Там ее схватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее двое подозреваемых были задержаны. СМИ сообщили, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. Они завели ребенка «в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений».

Жители Костромы потребовали выдать им задержанных по делу об убийстве девочки.



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