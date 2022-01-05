В Екатеринбурге загорелся промышленный цех

На промышленной площадке в Екатеринбурге загорелся цен, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 09.58 (07.58 мск) поступило сообщение о пожаре по ул. Фронтовых Бригад в Екатеринбурге. По оперативной информации, на площади 1 000 кв. м горит колерный цех на промплощадке. Из ангара огнеборцы эвакуировали 6 газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, также эвакуируется находящийся внутри автотранспорт. Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой. Опасность для участников пожара создают раздающиеся внутри хлопки, пожарным приходится работать с безопасного расстояния», – передает сообщение ведомства ТАСС.

На место пожара прибыли 14 единиц техники, 45 единиц личного состава.

Накануне в Тюменской области на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар.