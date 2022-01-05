 

В Екатеринбурге загорелся промышленный цех

05.01.2022, 9:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На промышленной площадке в Екатеринбурге загорелся цен, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 09.58 (07.58 мск) поступило сообщение о пожаре по ул. Фронтовых Бригад в Екатеринбурге. По оперативной информации, на площади 1 000 кв. м горит колерный цех на промплощадке. Из ангара огнеборцы эвакуировали 6 газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, также эвакуируется находящийся внутри автотранспорт. Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой. Опасность для участников пожара создают раздающиеся внутри хлопки, пожарным приходится работать с безопасного расстояния», – передает сообщение ведомства ТАСС.

На место пожара прибыли 14 единиц техники, 45 единиц личного состава.

Накануне в Тюменской области на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Детективы снова не смогли доставить Вовка на заседание ВАКС

13.10 / Заводы Коломойского проиграли суд по делу “Роттердам плюс”

11.09 / FAZ – Гутерриш выступил за переговоры с «Талибаном»

02.05 / “Лишены возможности”. Муженко заявил, что на Донбассе у ВСУ ослаблена контрснайперская деятельность

01.09 / Помочь сбросить вес может подавление мозговой активности во время сна

04.11 / Определены победители Всероссийского конкурса «Большая перемена»

08.09 / Тысячи заражений, справки и частичная удалёнка — CGTN рассказал, как начался учебный год в вузах США

26.07 / Путин поблагодарил Шойгу после парада ВМФ в Петербурге

15.03 / Россия предупредила о последствиях выхода из СЕ

22.07 / В Астраханской области построят 3,2 млн квадратных метров жилья к 2025 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика