 

Президент Казахстана после массовых протестов отправил правительство в отставку

05.01.2022, 9:16, Новости дня
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Временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана стал Алихан Смаилов, который до этого был первым заместителем премьера.

Токаев поручил членам правительства продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Также президент Кахастана уволил госсекретаря Крымбека Кушербаева. Его должность занял Ерлан Карин – помощник президента Казахстана по политическим вопросам.

Под увольнение попал и замглавы администрации президента Казахастана Мурат Нуртлеу, говорится в соответствующем указе.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек. 

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым новостным порталам и соцсетям. В результате пострадали около сотни правоохранителей, 200 человек задержали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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