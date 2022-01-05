Первым делом экономика — Франция смягчает режим самоизоляции для привитых

Правительство Франции смягчает правила самоизоляции для полностью вакцинированных лиц, передаёт Frankfurter Allgemeine. Гражданам, контактировавшим с больными коронавирусом, больше не придётся уходить на самоизоляцию. А тем, кто получил положительный результат ПЦР-теста, отказаться от походов в общественные места будет необходимо всего на неделю. По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, послабления призваны предотвратить «блокировку социальной и экономической жизни» страны.



AP

Волна «омикрона» постепенно поглощает Францию. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, каждый десятый француз контактировал с больными коронавирусом, и это число растёт. Чтобы избежать экономического застоя и массовой безработицы, в понедельник правительство Франции смягчило правила самоизоляции, пишет Frankfurter Allgeimene.

Прошедшим полную вакцинацию от коронавируса жителям Франции, контактировавшим с больными коронавирусом, больше не нужно находиться на самоизоляции. Отныне им достаточно представить отрицательный результат ПЦР-теста, а после проходить тестирование через день в течение шести дней. Экспресс-тесты можно будет бесплатно получить в аптеках. Ранее контактные лица в случае получения одним из членов семьи положительного результата теста должны были находиться на самоизоляции в течение 17 дней.

Веран подчеркнул, что послабления должны предотвратить «блокировку социальной и экономической жизни» страны. Министр также отметил, что сотрудники предприятий, если это возможно, должны работать из дома три-четыре дня в неделю. Новые правила призваны обеспечить функционирование школ, здравоохранения, энергоснабжения и полиции.

Срок самоизоляции для лиц, полностью привитых от коронавируса, но получивших положительный результат ПЦР-теста, сокращён до семи дней. После получения отрицательного результата срок самоизоляции может быть уменьшен до пяти дней. Как заявил министр здравоохранения, полностью вакцинированные врачи и медсестры в больницах «с незначительными симптомами» смогут продолжить работу «в рамках возможного» даже после положительного теста. Так правительство хочет предотвратить наступление чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и снизить число больничных отпусков в связи с коронавирусом.

Веран подчеркнул, что медперсонал с положительным результатом теста не должен контактировать с пациентами из групп риска. Тем, кто не вакцинирован или не полностью вакцинирован, придётся уйти на 10-дневный карантин, который может быть сокращён до семи дней при отрицательном результате теста. Непривитые или не полностью привитые лица, контактировавшие с заражёнными коронавирусом, должны будут оставаться на самоизоляции в течение семи дней.

В понедельник во Франции в силу вступили новые требования к ношению масок для детей от шести лет. Отныне ученикам начальной школы придётся носить маски в общественном транспорте, в ресторанах и кафе. Маски необходимы и во время занятий. Ранее дети в возрасте до 11 лет были освобождены от этой обязанности. В ряде крупных городов, таких как Париж и Лион, ношение маски теперь обязательно и на улице.

Кроме того, в понедельник Национальное собрание ужесточило ограничениях для непривитых. С 15 января в рестораны, кинотеатры, театры, музеи и на спортивные арены допускаются только полностью вакцинированные. В поездах дальнего следования и на внутренних рейсах отрицательного результата теста также будет уже недостаточно. Таким образом, правительство намерено побудить граждан к ревакцинации. Министр здравоохранения сообщил, что вскоре правительство обсудит вопрос о вакцинации граждан четвёртой дозой препарата от коронавируса, пишет Frankfurter Allgemeine.