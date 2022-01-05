Швеции не следует отказываться от членства в НАТО — ультиматумы Москвы обязывают

«Неслыханные» заявления Москвы о том, что вступление Финляндии в НАТО будет иметь серьёзные последствия, вызвали резкий отпор Хельсинки, которые напомнили, что они сами могут определиться со своей политикой безопасности, пишет Dagens Industri. По мнению газеты, Швеции стоит последовать примеру своего соседа и изъявить готовность подумать о вступлении в блок, если того потребует ситуация.



AP

Россия угрожает серьёзными последствиями в том случае, если Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление в НАТО. Вместе с тем президент Финляндии Саули Ниинистё известен тем, что не привык бояться делать смелые заявления — что зачастую оказывает однозначно миротворческий эффект, пишет Dagens Industri.

В то же время Москва продолжает подливать масла в огонь своего конфликта с Западом, причём как с США и НАТО, так и со странами — партнёрами блока, включая Финляндию и Швецию.

Более того, эта угроза теперь касается не только Украины, на которую русские оказывают военное и политическое давление. В частности, не так давно МИД РФ сообщил, что если Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление в альянс, то такой шаг будет иметь «серьёзные военные и политические последствия» и российская сторона даст на это «адекватный ответ».

«Неслыханное, хотя и не удивительное заявление», — отмечает издание.

Кремль, продолжает Dagens Industri, по-видимому, всё ещё мыслит категориями холодной войны, когда великие державы могли нарезать мир на сферы влияния и диктовать свои условия. Однако реальность такова, что на дворе 2022 год, а РФ на сверхдержаву совершенно не похожа. При этом, в каком бы положении ни находился Кремль, он не имеет права угрожать или вмешиваться ни в дела Швеции, ни Финляндии, ни, если на то пошло, Украины.

Более того, подобную позицию должны озвучить все эти страны — и Финляндия поступила именно так.

И премьер-министр Санна Марин, и президент Саули Ниинистё не обошли стороной российский ультиматум в своих новогодних речах, решительно подчеркнув, что Финляндия имеет полное право подать заявку на членство в НАТО, когда она того захочет.

Однако риторика шведского социал-демократического правительства на этот счёт, к сожалению, оставляет куда больше пространства для интерпретаций.

Хотя министр обороны Швеции Питер Хультквист назвал российские требования в адрес НАТО и США в рамках предложений по гарантиям безопасности «совершенно неприемлемыми», в отличие от финнов он во многом выхолостил свою позицию, добавив, что Стокгольм не собирается вступать в НАТО «ни сейчас, ни потом». С подобным заявлением в ноябре выступила и премьер-министр Магдалена Андерссон. Более того, несмотря на очевидную российскую угрозу, с тех пор эту тему она обходила молчанием.

«Иными словами, Кремлю это вполне по душе», — считает газета.

«Когда же социал-демократы решатся пересмотреть свой священный принцип нашей политики безопасности? Когда Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО? Когда РФ опять нападёт на Украину? Или, может быть, когда российские «зелёные человечки» появятся на Готланде или Аландских островах, как это произошло в Крыму в 2014 году?» — задаётся вопросом Dagens Industri.

Финляндия, похоже, осознала серьёзность российской угрозы, и, к сожалению, эти два последних сценария уже нельзя исключать.

Русские, по всей видимости, черпают самоуверенность из того списка требований, который они выставили НАТО. В то же время российские СМИ подогревают воинственные настроения и глумятся над ослабленными и сбитыми с толку западными державами. В то же время правительственные чиновники продолжают рассказывать о том, как НАТО нарушило свои обещания о нерасширении в восточном направлении, а также говорить о праве РФ на самооборону.

Такое развитие событий вызывает глубокую озабоченность. Поэтому в свете этих обстоятельств не лучше ли шведскому правительству предупредить следующий шаг России, вместо того, чтобы на него реагировать?

Если отвечать прямо, то Швеции стоит поступить, как Финляндии, и изъявить готовность подумать о вступлении в НАТО, если того потребует климат в сфере безопасности. Более того, за такой шаг выступает парламентское большинство.

Это приведёт к тому, что ультиматум Кремля возымеет обратный эффект, а окружающий мир получит сигнал, что политика безопасности Швеции зависит от происходящих вокруг событий, а не от традиций социал-демократов, в то время как Швеция и Финляндия будут держаться вместе, подытоживает Dagens Industri.