Денежные переводы мигрантов превысили экспорт драгметаллов в Таджикистане

Таджикские трудовые мигранты отправили из РФ на родину 1,3 млрд долларов в 2021 году, что превысило на 54,6% объем экспорта драгоценных металлов, полудрагоценных камней и металлов.

По данным Центрального банка России, за 9 месяцев объем денежных переводов физических лиц из РФ в Таджикистан составил 1,3 млрд долларов. Этот показатель на 5,6% больше, чем в аналогичный период 2020 года, передает Sputnik Таджикистан.

Тем временем экспорт драгоценных, полудрагоценных камней и металлов за 11 месяцев сложился на общую сумму почти 709 млн долларов. Это превысило показатели 2020 года более чем на 49,1 млн долларов.

Ранее заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири рассказала, что около 95% трудовых мигрантов из Таджикистана предпочитают зарабатывать в России. Больше всего выезжают в Иркутск, Читу, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.