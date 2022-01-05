 

Денежные переводы мигрантов превысили экспорт драгметаллов в Таджикистане

05.01.2022, 6:40, Новости дня
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Таджикские трудовые мигранты отправили из РФ на родину 1,3 млрд долларов в 2021 году, что превысило на 54,6% объем экспорта драгоценных металлов, полудрагоценных камней и металлов.

По данным Центрального банка России, за 9 месяцев объем денежных переводов физических лиц из РФ в Таджикистан составил 1,3 млрд долларов. Этот показатель на 5,6% больше, чем в аналогичный период 2020 года, передает Sputnik Таджикистан. 

Тем временем экспорт драгоценных, полудрагоценных камней и металлов за 11 месяцев сложился на общую сумму почти 709 млн долларов. Это превысило показатели 2020 года более чем на 49,1 млн долларов.

Ранее заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири рассказала, что около 95% трудовых мигрантов из Таджикистана предпочитают зарабатывать в России. Больше всего выезжают в Иркутск, Читу, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. 



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