Генпрокуратура Словакии отвергла проект соглашения с США

Проект соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Словакией и США отвергнут словацкой генпрокуратурой, сообщают СМИ.

Соглашение разрешает присутствие военных США в Словакии. Одним из его активных сторонников является глава минобороны Словакии Ярослав Надь. Надь сообщил, что его министерство учтет возражения генпрокуратуры и внесет соответствующие поправки в документ. После этого проект снова направят на экспертизу в государственных инстанциях республики.

Генпрокуратура в процессе межведомственного согласования проекта высказала 35 принципиальных возражений относительно его содержания. Против соглашения также выступает влиятельная Словацкая национальная партия, которая считает, что в случае размещения иностранных войск в республике возникнет угроза для государственного суверенитета, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.

Если соглашение, которое стороны хотят заключить на 10 лет, одобрят, военные США смогут использовать словацкие авиабазы Малацки-Кухиня (запад республики) и Слиач (центральная часть страны), а также другие военные объекты, а словацкая армия сможет получать финансирование из США.

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, при каких условиях США

могут отправить дополнительные силы в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. Кирби сказал, что «это зависит от того, будет ли другое вторжение и запросит ли какой-либо союзник по НАТО дополнительного потенциала». Пока «ни одно из этих двух условий не произошло», но если это случится, США «рассмотрят запрос».