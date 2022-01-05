 

Власти Алма-Аты сообщили о контроле над ситуацией в городе

05.01.2022, 4:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ситуация в Алма-Ате взята под контроль, производятся задержания провокаторов и экстремистов, сообщили местные власти.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, в городе введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Во Всероссийском обществе глухих оценили инициативы ЕР по поддержке инвалидов

09.11 / Компания Jaguar подняла цены на кроссоверы E-Pace и F-Pace в России

07.07 / Россия отреагировала на обвинения в атаке на Республиканскую партию

01.09 / За год на платформе Google Play получено 11 миллиардов долларов

22.09 / Поклад: Быков убеждал меня взяться за работу над “Стариками”, но я отказался. Сегодня могу точно сказать – это самая большая моя ошибка в жизни

22.04 / Экс-депутат Госдумы РФ Гудков: Завидуют ли россияне украинцам? Конечно. Мы тоже хотим быть свободными

05.10 / Представлялись “службой безопасности банка”. СБУ разоблачила подпольный “кол-центр” в Виннице

12.05 / В «Единой России» рассказали о возрасте участников праймериз партии на выборы в Госдуму

01.07 / Рада приняла закон о коренных народах, в Украине открылся рынок земли. Главное за день

03.08 / В Тернополе и Луцке не хотят быть “красной” карантинной зоной, в киевском банке захватили заложницу. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика