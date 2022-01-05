Власти Алма-Аты сообщили о контроле над ситуацией в городе

Ситуация в Алма-Ате взята под контроль, производятся задержания провокаторов и экстремистов, сообщили местные власти.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, в городе введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства.