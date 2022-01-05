 

Украинцы уже потратили более 700 млн грн выплат за вакцинацию от COVID-19, больше всего – на книги и кино

05.01.2022, 3:22, Новости дня
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За первые две недели работы программы “єПідтримка” свыше 6,2 млн украинцев подали заявки в приложении “Дія” на получение 1 тыс. грн. Выплачено почти 6 млрд грн.

“Наибольшим спросом сейчас пользуется приобретение книг, билетов в кинотеатры и ж/д билетов”, – сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

По видам расходов наиболее популярными стали книжные магазины (250 млн грн), кинотеатры (210 млн грн), железнодорожные и авиаперевозки (90 млн грн), театры, концерты и развлекательные услуги (87 млн грн) и спорт (59 млн грн).

Контекст:

15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался против коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии. 

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики. 

Президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по иммунизации в стране сделали почти 28,5 млн прививок: первую дозу получили более 14,72 млн украинцев, две – около 13,76 млн человек, третью, дополнительную, дозу ввели 4159 украинцам, бустерную дозу получили 5713 человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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