 

После российских испытаний на орбите образовалось 904 объекта космического мусора

05.01.2022, 0:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Напомним, что недавно РФ решила расстрелять старый недействующий спутник «Целина-Д», застрявший на орбите. Поначалу казалось, что все прошло хорошо. Прицелились, выстрелили, попали. Таким образом, испытали новый вид оружия, но…

Образовалось целое облако больших и малых обломков, которые разлетелись в разные стороны и даже, по имеющейся информации, чуть не задели МКС, поставив под угрозу жизни находящихся там космонавтов.

Недавно эксперт по освоению космоса Джонатан МакДауэлл сообщил, что по подсчетам американских специалистов, в результате этих испытаний РФ создала огромную проблему в виде 904 новых обломков на орбите Земли. Словом, еще несколько таких расстрелов, и космос для Землян будет закрыт, так как промеж космического мусора будет не протолкнуться.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Пашаев ответил на заявления Ефремова в суде

20.08 / В горах Гренландии впервые в истории наблюдений прошел дождь

19.03 / “Ограничения не должны быть в формате “денег нет, но вы держитесь”. Зеленский поручил местным властям разработать меры поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна

20.11 / Frankfurter Allgemeine – несмотря на санкции, торговля между ЕС и Белоруссией процветает

26.06 / В Великобритании начались испытания вакцины от коронавируса на людях

21.11 / Киев мемом ответил на заявление Лукашенко

13.04 / Samsung представит новые модели смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 2

21.08 / Парламентское собрание союза РФ и Белоруссии оценило выборы в республике

10.08 / Умер продюсер Deep Purple и Iron Maiden

14.09 / В Украине готовы к планированию встречи лидеров «Нормандской четверки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика