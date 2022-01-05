После российских испытаний на орбите образовалось 904 объекта космического мусора

Напомним, что недавно РФ решила расстрелять старый недействующий спутник «Целина-Д», застрявший на орбите. Поначалу казалось, что все прошло хорошо. Прицелились, выстрелили, попали. Таким образом, испытали новый вид оружия, но…

Образовалось целое облако больших и малых обломков, которые разлетелись в разные стороны и даже, по имеющейся информации, чуть не задели МКС, поставив под угрозу жизни находящихся там космонавтов.

Недавно эксперт по освоению космоса Джонатан МакДауэлл сообщил, что по подсчетам американских специалистов, в результате этих испытаний РФ создала огромную проблему в виде 904 новых обломков на орбите Земли. Словом, еще несколько таких расстрелов, и космос для Землян будет закрыт, так как промеж космического мусора будет не протолкнуться.