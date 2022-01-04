 

В ОПЕК+ спрогнозировали рост запасов нефти

04.01.2022, 23:55, Новости дня
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В 2022 году мировой нефтяной рынок начнет переход к профициту, запасы этого ресурса начнут расти, говорится в проекте коммюнике ОПЕК+.

В заключении отмечается, что рост запасов начнется после I квартала 2022 года, в нем рекомендуется продлить план по компенсации перепроизводства нефти до июня этого года, передает ТАСС.

В документе подчеркивается, что в ноябре 2021 года страны ОПЕК+ исполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 117% от плана.

Ранее министры стран ОПЕК в ходе специальной конференции назначили Хайсама Аль-Гайса на пост генерального секретаря ОПЕК с августа 2022 года.



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