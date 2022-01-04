Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате

В Алма-Ате, а также в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения, следует из указов, которые подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Пресс-служба администрации Токаева сообщила, что он «подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года». Отмечается, что такой шаг вызван «обострением ситуации» и необходимостью «обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан».

Очевидцы сообщают, что в Алма-Ате демонстранты, которых «оттеснили» с площади Республики, «идут теперь по разным улицам города, есть задержанные, их увозят в местное РОВД, в центре слышны еще звуки и видны вспышки, похожие на применение светошумовых гранат». Отмечается, что «протестующие сожгли как минимум одну их машину». «Спецмашины перемещают во дворы, протестующие с улиц пока не расходятся, но кажется, что пик прошел», – приводит ТАСС слова очевидцев.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, гражданам необходимо быть благоразумнее. Он поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. Позднее в Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками.