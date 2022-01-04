 

В СБ ООН заявили о готовности к любому развитию ситуации с Украиной

04.01.2022, 23:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Постпред Норвегии при ООН Мона Юуль прокомментировала возможное обострение ситуации вокруг Украины. Норвегия в январе будет выполнять обязанности председателя в СБ ООН.

Юуль спросили, что предпримет СБ ООН в случае обострения ситуации вокруг Украины. Постпред Норвегии сообщила в ответ, что об этом «пока еще рано говорить», но подчеркнула, что в СБ «готовы к любой ситуации, которая может возникнуть, и внимательно следят за происходящим».

Она отметила, что в 2014 году СБ «провел огромное количество встреч, принял множество заявлений и действовал очень активно». «Так что и на этот раз мы будем готовы, если это произойдет. Но, конечно, мы надеемся и молимся, чтобы этого не произошло. И мы, как, я уверена, вы все тоже, приветствуем предстоящие переговоры между Россией и США по этой теме», – приводит ее слова ТАСС.

Юуль сказала, что тема ситуации на Украине будет находиться в сфере внимания Совета Безопасности ООН в течение ближайшего месяца. «Мы тесно консультируемся с другими членами СБ и отслеживаем ситуацию в Мьянме, Судане и на Украине», – сообщила она, добавив, что СБ запланированы заседания по ситуации в Ливии, Сирии и Афганистане.

Напомним, РФ неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / В ряде регионов РФ ввели обязательную вакцинацию для студентов

25.02 / Das Erste – немецких солдат решили оставить в Афганистане до января 2022 года

24.05 / Боррель призвал расследовать инцидент с самолетом Ryanair в Минске

04.12 / Малахов вспомнил, как был «мальчиком на побегушках»

07.02 / “Показатели говорят сами за себя”. В МИД РФ ответили премьеру Литвы, назвавшей российскую вакцину гибридным оружием Путина

19.03 / В порту Роттердама полиция обнаружила более 4 тонн кокаина

28.04 / Эксперимент с концертом на 5 тыс. человек в Испании прошел успешно. COVID-19 заболели только шесть человек

17.11 / Le Figaro – Москва вошла в тройку лучших городов для студентов

15.12 / Жилищников отправили на подомовую агитацию за вакцинацию в Казани

03.09 / ЦИК зарегистрировал первого кандидата в нардепы на довыборах в Черкасской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика