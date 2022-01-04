В СБ ООН заявили о готовности к любому развитию ситуации с Украиной

Постпред Норвегии при ООН Мона Юуль прокомментировала возможное обострение ситуации вокруг Украины. Норвегия в январе будет выполнять обязанности председателя в СБ ООН.

Юуль спросили, что предпримет СБ ООН в случае обострения ситуации вокруг Украины. Постпред Норвегии сообщила в ответ, что об этом «пока еще рано говорить», но подчеркнула, что в СБ «готовы к любой ситуации, которая может возникнуть, и внимательно следят за происходящим».

Она отметила, что в 2014 году СБ «провел огромное количество встреч, принял множество заявлений и действовал очень активно». «Так что и на этот раз мы будем готовы, если это произойдет. Но, конечно, мы надеемся и молимся, чтобы этого не произошло. И мы, как, я уверена, вы все тоже, приветствуем предстоящие переговоры между Россией и США по этой теме», – приводит ее слова ТАСС.

Юуль сказала, что тема ситуации на Украине будет находиться в сфере внимания Совета Безопасности ООН в течение ближайшего месяца. «Мы тесно консультируемся с другими членами СБ и отслеживаем ситуацию в Мьянме, Судане и на Украине», – сообщила она, добавив, что СБ запланированы заседания по ситуации в Ливии, Сирии и Афганистане.

Напомним, РФ неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось.