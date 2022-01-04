 

Ученые предупреждают о расширении ураганоопасных территорий

04.01.2022, 22:50, Новости дня
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Глобальное потепление приведет к тому, что в недалеком будущем тропически ураганы станут периодически достигать такие мегаполисы, как Токио и Нью-Йорк, считают ученые из Йельского университета. Об этом говорят результаты проведенного научного исследования, опубликованные в журнале Nature Geoscience.

Глобальное потепление влет к тому, что традиционная зона тропических ураганов уверенно расползается как на север, так и на юг. При этом эксперты ожидают и увеличения средней скорости ветра во время стихийного бедствия.

Отметим, что ураганы в густонаселенных регионах, а особенно на территориях мегаполисов, приведут к гигантским материальным потерям, а при ненадлежащей организации спасательных операций – и к большому количеству человеческих жертв.



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