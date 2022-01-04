 

В Эстонии планируют создать парк зеленых решений

04.01.2022, 22:50, Новости дня
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Ученые из эстонского института физики при Тартуском университете планируют на территории Маарьямыйза создать специальный парк зеленых решений. Это у нечто вроде полигона, на котором станет возможным испытывать новые технологии по получению энергии из возобновляемых источников, созданию новых экологически чистых материалов, отрабатывать технологии утилизации и т.д.

Фактически речь идет о достаточно большой территории, которая давно принадлежит вузу, но им эффективно не используется, говорят ученые.

После запуска и развития такого парка, эстонские исследователи ожидают в обозримом будущем настоящего научного и технологического прорыва в области зеленых технологий. Очевидно, что окончательное решение должно быть принято к лету текущего года, уточняют осведомленные источники.



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