Столкновения демонстрантов с полицией произошли в центре Алма-Аты

На центральной площади Алма-Аты произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщают информационные агентства.

На центральной площади города расположен акимат (мэрия) Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров – Алма-Атинская резиденция главы государства. Площадь затянута едким дымом, от которого трудно дышать. На площади собралось около тысячи человек. Силовики вытеснили основную часть митингующих с центральной площади. Группы протестующих рассредоточились по примыкающим к площади улицам, где их задерживают полицейские, передает РИА «Новости».

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, гражданам необходимо быть благоразумнее.