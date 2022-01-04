 

Столкновения демонстрантов с полицией произошли в центре Алма-Аты

04.01.2022, 22:25, Новости дня
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На центральной площади Алма-Аты произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщают информационные агентства.

На центральной площади города расположен акимат (мэрия) Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров – Алма-Атинская резиденция главы государства. Площадь затянута едким дымом, от которого трудно дышать. На площади собралось около тысячи человек. Силовики вытеснили основную часть митингующих с центральной площади. Группы протестующих рассредоточились по примыкающим к площади улицам, где их задерживают полицейские, передает РИА «Новости».

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, гражданам необходимо быть благоразумнее.



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