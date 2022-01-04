 

Прага и Киев обсудили Крым и «чешскую поддержку Украины»

04.01.2022, 22:25, Новости дня
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Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что провел «хороший» телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Липавский сообщил, что «обсуждались ситуация на границе Украины с Россией, продолжающаяся оккупация Крыма и чешская поддержка Украины». Он заявил, что Чехия «поддерживает народ Украины и его усилия по сохранению (территориальной) целостности и суверенитета», передает ТАСС.

Как сообщил Киев, главы МИД двух стран «согласовали позиции на фоне агрессивных действий» РФ перед «дипломатическими контактами между США, НАТО, ОБСЕ» и Москвой. Киев и Прага «договорились об общих шагах по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии». Липавский заверил Кулебу, что европейская интеграция Украины будет являться важным приоритетом председательства Чехии в ЕС во второй половине 2022 года, а также в поддержке «Крымской платформы».

Напомним, РФ неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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