 

Москва сочла действия Приштины против россиянина попыткой обострить ситуацию

04.01.2022, 20:55, Новости дня
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Объявление Косово персоной нон грата российского сотрудника ООН является продолжением провокационной линии Приштины для обострения межнациональных отношений в регионе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию Всемирной организации (ООН) и, не в последнюю очередь, конструктивной роли РФ на Балканах», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Это решение также демонстрирует стремление косовских властей избавиться от тех, кто «может объективно зафиксировать деструктивную политику Приштины, проводимую в сербонаселенных районах края».

Российская сторона рассчитывает, что действия Приштины получат «должный категоричный отпор со стороны руководства ООН», и призывает МООНК и международные силы обеспечить безопасность российского и всех других сотрудников миссии.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что власти самопровозглашенной республики Косово не могут объявить персоной нон грата сотрудника ООН.

Напомним, власти Косово объявили сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из РФ персоной нон грата. В российском посольстве в Сербии заявили, что действия Приштины являются антироссийской и антиооновской провокацией. В октябре президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Позднее сотрудники приштинской канцелярии посольства РФ в Сербии покинули территорию непризнанного Косово.



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