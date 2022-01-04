В приложении “Дія” появилась новая услуга – push-уведомления о полученных кредитах

Функция работает по умолчанию. Обновлять приложение не нужно.

“Если кто-то проверяет вашу кредитную историю или вы взяли новый кредит, который вы не открывали, то можно будет сразу из приложения перейти по ссылке, чтобы выяснить детали и подать жалобу”, – объяснили в пресс-службе.

ВИДЕОВидео: Дія / YouTube

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “єМалятко”.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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