Доктор Комаровский увез своих внуков в горы

“Отпуск в Карпатах. Работаю дедушкой”, – подписал фото знаменитый педиатр.

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Публикация от Евгений Комаровский (eok) (@uakomar)

В предыдущем посте Комаровский отметил, что в горах идет дождь, но это не мешает прогулке.

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Публикация от Евгений Комаровский (eok) (@uakomar)

Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.

В 1981 году он женился на однокурснице Екатерине. “Женился молодым и глупым после четвертого курса. До сих пор не перестаю удивляться, как это мне так с первого раза повезло”, – написал в автобиографии Комаровский. В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий (1982) и Андрей (1988). Старший внук Комаровского родился в 2013 году. Сейчас у доктора два внука и внучка.

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