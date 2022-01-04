Около 30 нелегальных мигрантов встретили Новый год с украинскими пограничниками

Большинство задержанных – это граждане Пакистана и Бангладеша, а также выходцы из Алжира, Индии, Сомали и Нигерии. В пресс-службе отметили, что останавливающие мигрантов пограничники нередко не только прекращают правонарушения, но и спасают жизнь нелегалам.

К примеру, один из нелегалов – гражданин Нигерии, убегая от правоохранителей Чопского отряда, прыгнул в полноводную реку Уж. Пограничникам пришлось спасать иностранца, чтобы его не унесло течением. Его быстро доставили в подразделение, нашли ему сухую одежду и обувь. Сейчас мужчина здоров и хорошо себя чувствует.

“Другого иностранца – гражданина Афганистана, задержали на окраине населенного пункта Солотвино в первый день 2022 года. Забавным в этой ситуации стало то, что, согласно паспортному документу, он родился именно 1 января. Поэтому мужчина встретил в пункте временного содержания Мукачевского отряда еще и день рождения”, – говорится в сообщении.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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