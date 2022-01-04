В компании Honor объявили о скорой презентации смартфона Magic V

Как отмечают в компании Honor, новая модель смартфона должна стать достойным конкурентом для Samsung Galaxy Z Fold3. Речь идет о Magic V, презентация которого должна состояться на днях.

Мобильный гаджет сначала покажут на домашнем, то есть, китайском рынке. Затем состоится и глобальный анонс устройства. Тизеры в сети будут опубликованы заранее.

Конструкция основана на системе Snapdragon 8 Gen 1, отмечают эксперты. Также стало известно, что смартфон получит основную камеру с главным датчиком изображения на 50 Мп. На смартфоне будет предустановлена операционная система Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.0. О базовой цене смартфона мы, очевидно, узнаем только во время официального мероприятия.