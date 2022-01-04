В Подмосковье загорелся резервуар с пропаном

В городе Подольск в Московской области загорелся резервуар с пропаном, рядом с ним расположен двухэтажный склад, сообщил представитель экстренных служб.

«На проспекте Юных Ленинцев происходит факельное горение резервуара с пропаном объемом около пяти кубических метров», – отметил собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что резервуар примыкает к складу, в помещении склада хранится тротуарная плитка. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Напомним, 29 декабря взрыв петарды выбил окна в доме в Москве.