 

В Подмосковье загорелся резервуар с пропаном

04.01.2022, 19:25, Новости дня
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В городе Подольск в Московской области загорелся резервуар с пропаном, рядом с ним расположен двухэтажный склад, сообщил представитель экстренных служб.

«На проспекте Юных Ленинцев происходит факельное горение резервуара с пропаном объемом около пяти кубических метров», – отметил собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что резервуар примыкает к складу, в помещении склада хранится тротуарная плитка. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Напомним, 29 декабря взрыв петарды выбил окна в доме в Москве.



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