 

Бутусов: Деолигархизация начнется, когда Зеленский прекратит практику тайных встреч с Коломойским и другими лицами, от которых публично открещивается

04.01.2022, 19:08, Новости дня
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Сегодня рабочий день, и пресс-служба президента Зеленского должна сообщить заранее причины посещения президентом Зеленским гостиницы Radisson, где находился Игорь Коломойский.

Что это? Рабочая поездка? Отдых? По данным “Цензор.Нет”, Зеленский въехал в Буковель еще вчера и об этом не было никаких сообщений. Зеленский сделал сообщение о Буковели только после появления новости в СМИ, спустя почти сутки после заселения в отель.

Случайно ли президент без объявлений заселился в гостиницу, где находился олигарх, по которому введены санкции США? Это нужно наконец-то официально прокомментировать.

Два дня назад сам Зеленский объяснял президенту США Байдену и просил поддержки в проведении мероприятий по деолигархизации в Украине. Деолигархизация – это прозрачность власти, прежде всего. Она начнется, когда президент, наконец, прекратит практику тайных встреч с разными лицами, от которых публично открещивается. Когда президент перестанет умалчивать цели своих путешествий в рабочее время. Тогда Оман, Буковель, Гута, Банковая наконец-то прекратят быть символами кулуарных договорняков.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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