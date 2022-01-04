“Винник нервно закурил”. Жена главы Черкасской ОГА Юрушева показала, как ее муж поет за рулем автомобиля

В роликах Скичко пел две композиции – “Старі фотографії” украинского исполнителя Скрябина и “Снег” украинской певицы Ирины Билык.

“Как и обещала – видео, где Александр Скичко поет! Это просто человек едет в машине и поет для меня. Это – что-то невозможное. Если я пою, то разбегаются все! Обожаю его голос и его обожаю! Мой нереальный мужчина мечты!” – подписала она публикацию.

“Винник нервно закурил, глядя на это видео”, – прокомментировал tendancekiev, имея в виду украинского исполнителя Олега Винника.

“Он – талантище. Жалко, что выбрал другую профессию”, – отметила oksana.dereza.

“Красивый голос”, – написала lenalit1.

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Публикация от Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

Контекст:

Юрушева – дочь украинского миллионера Леонида Юрушева. В 2017 году Скичко рассказывал, что предложение ей сделал на отдыхе в Дубае, а о вступлении в брак сообщил 5 сентября того же года. Пара воспитывает дочь Наталью (2015). От предыдущих отношений у Юрушевой есть сын Даниэль (2008).

Скичко прошел в Раду ІХ созыва как мажоритарщик, набрав 50,92% (34 455 голосов) на выборах в одномандатном округе №197 (охватывает территорию городов Канев и Золотоноша, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского районов и Сосновского района города Черкассы).

29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Скичко главой Черкасской ОГА. После его назначения супруга заявила, что переезжает из Киева в Черкассы вместе с мужем.

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