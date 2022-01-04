В аварии с автобусом в Воронеже пострадали 15 человек

В Воронеже водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и наехал на бордюр, пострадали 15 человек, сообщила дежурный врач станции скорой помощи города.

«Пострадали 15 человек, из них 11 взрослых и, по предварительным данным, четверо детей. Мы доставили взрослых в больницы», – цитирует врача ТАСС.

Она пояснила, что двух пассажиров доставили в областную клиническую больницу №1, водителя – в больницу скорой помощи, еще двух пассажиров – в больницу №2. Шестерых доставили в больницу «Электроника».

«Двоих детей мужчина, их отец, сам доставил в областную детскую клиническую больницу №2. Их отправили на амбулаторное лечение. Еще двоих детей, как говорят, отец также самостоятельно доставил в областную детскую клиническую больницу №2», – сказала врач.

Прокуратура Центрального района города начала проверку после аварии, при наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования. По данным ведомства, в результате аварии пострадали 12 человек.

Между тем в региональном следственном управлении СК также начали проверку.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что водитель маршутного «Лиаза» не справился с управлением и наехал на бордюр. Сразу после аварии за медицинской помощью обратились 11 человек.

Ранее во вторник в аварии с экскурсионным автобусом в Ленинградской области погиб человек.