 

Зеленского просят запретить фейерверки и петарды. Зарегистрировано сразу три новых петиции

04.01.2022, 16:08, Новости дня
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Автор первой петиции, зарегистрированной 22 декабря 2021 года – Ольга Дмитренко. Она просит главу государства запретить использование и продажу салютов, петард, ракет и фейерверков, пока не закончится война и внедрить уголовную и материальную ответственность за несоблюдение запрета в размере 10 тыс. грн, которые будут направляться на поддержку Вооруженных сил Украины. На момент написания новости петиция собрала 142 голоса из 25 тыс. необходимых. 

Инициатор другой петиции, зарегистрированной 28 декабря, – Анастасия Плиска, она предлагает запретить использование в Украине петард, фейерверков и других пиротехнических изделий, а также закрыть все магазины пиротехники. 

“Очень много свидетельств страшных последствий этих развлечений. Тяжелые травмы получают сами “подрывники” – выбитые глаза, искалеченные руки и т.д. Наши фронтовики часто получают тяжелые стрессы при этих взрывах. Страдают старики и маленькие дети. Во время каждого такого праздника убегают от хозяев и подвергаются смертельной опасности домашние собаки. Были случаи гибели птиц – как от остановки сердца, так и от травм”, – сказано в тексте петиции, собравшей 4,7 тыс. подписей.

Автор следующей петиции, Светлана Рупчева, также предлагает запретить проведение в Украине фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий с использованием пиротехнических изделий, а также продажу пиротехнических и взрывных изделий. Обращение к президенту зарегистрировано 4 января 2022 года и собрало на данный момент 148 подписей. 

Женщина мотивирует свой призыв к президенту тем, что звуки салютов могут вернуть ветеранов АТО в момент боя, то есть, в похожее состояние тревожности.

“В таких ситуациях человек может ощущать опасность. Гражданские люди, которые были свидетелями обстрелов, попадали или слышали их, могут мыслями вернуться в момент обстрела, вспоминать трагические события, близких, которых потеряли”, – говорится в тексте петиции.

Контекст:

В сентябре 2012 года Киевсовет ввел запрет на фейерверки, в декабре продлил его. Запрет должен был действовать до конца антитеррористической операции. В мае 2018 года было принято новое решение о запрете фейерверков, так как с 2017 года вместо АТО на востоке Украины проводится операция Объединенных сил.

В январе 2020 года пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что полиция не реагирует на нарушение запрета использовать пиротехнику фейерверков, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились. 

На сайте петиций президенту Украины обращения о запрете использования пиротехнических изделий появлялись и раньше, однако не были поддержаны в связи с недостаточным количеством подписей под ними. Всего с 2016 года было зарегистрировано 13 петиций (включая те, сбор подписей на которые продолжается сейчас).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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